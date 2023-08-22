Пропало світло і вода: під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух (відео, фото)

Місцеві жителі повідомляють про сильне задимлення над містом. Також на деяких вулицях відсутня електроенергія. Кореспондент Фокуса підтверджує інформацію про потужний вибух.

Уранці 22 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він.

Також про вибух повідомив кореспондент Фокуса.

Як повідомив Telegram-канал"СВОЇ | Кривий Ріг", після вибуху в деяких районах міста спостерігають проблеми з постачанням електроенергії та води. Також у центрі не ходить електричний транспорт. Адміністратори зазначили, що сталася аварія на "мережах". Однак чим вона спричинена — незрозуміло.

"Вулиці, які зараз знеструмлені через аварію на мережах: Українська, Поштова, Миколаївське шосе, Пушкіна, Калнишевського", — ідеться в повідомленні.

Крім того, місцеві жителі повідомляють про задимлення над містом.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській області ще о 05:31. Однак уже до шостої ранку повітряну тривогу скасували.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 21 серпня атакували північ України дронами-камікадами Shahed. У результаті було пошкоджено цивільний об'єкт у Чернігівській області.

"На жаль, потрапляння "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади", — повідомив місцевій голова ОВА В'ячеслав Чаус.