ЗС РФ атакували Україну дронами: у Чернігівській області БПЛА влучив у цивільний об'єкт, — ОВА

Повітряні сили ЗСУ ввечері 21 серпня повідомили про небезпеку з боку ворожих дронів у Чернігівській та Сумській областях.

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Російські окупанти ввечері 21 серпня атакували північ України дронами-камікадами Shahed. У результаті було пошкоджено цивільний об'єкт у Чернігівській області. Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Чаус не уточнив, у якому саме населеному пункті стався "приліт". Також поки невідомо, який саме об'єкт постраждав.

"На жаль, потрапляння "шахеда" в цивільний об'єкт у населеному пункті прикордонної громади", — повідомив він.

Пошкоджено цивільний об'єкт у Чернігівській області

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ заявили про небезпеку в Чернігівській і Сумській областях ще о 22:00 22 серпня.

"Повітряна тривога в Сумській і Чернігівській областях пов'язана з перебуванням у повітряному просторі над регіонами БПЛА невстановленого типу", — ідеться в повідомленні.

Про відбій повітряної тривоги повідомили о 23:57.

Нагадаємо, 19 серпня Збройні сили Російської Федерації обстріляли центр Чернігова. Момент "прильоту" ворожої ракети потрапив на відео. Раніше в мережі з'явилася афіша, в якій анонсувалася виставка дронів "Люті пташки" цього дня.

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба 20 серпня, повідомив, що внаслідок російської атаки 7 людей загинули, 156 осіб постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Також пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель і 67 транспортних засобів.