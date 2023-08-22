Зміна орбітального балансу: сотні китайських супутників постійно шпигують за Австралією

Китай уже досяг того рівня, коли він має найбільшу кількість розвідувальних супутників у світі після США. Під час навчань в Австралії одразу понад 300 засобів стежили за їхнім ходом.

Австралійський оборонний підрядник, який надає комерційні послуги супутникового відстеження стверджує, що протягом останніх кількох місяців вони спостерігають за сотнями китайських засобів супутникового спостереження. Про це повідомляє The War Zone.

Сполучені Штати та Австралія більше не мають надзвичайної міри домінування у космічній сфері. Підрозділ EOS з Канберри першим зібрав дані про китайські супутники, які ймовірно, відстежували хід навчань Talisman Sabre у 2023 році. Вони відбувались на землі, у повітря та воді. Також КНР міг відстежувати морські навчання Malabar. Обидва заходи були масштабними й в них брали участь Штати.

"Ми бачили понад 300 супутників, які досліджували наземну діяльність, і кількість прольотів понад 3000 з початку навчань Малабар, зосереджених навколо району затоки Сіднея", — заявив Джеймс Беннетт з EOS Systems.

У виданні зазначають, що нові дані свідчать про надзвичайний інтерес Китаю до того, що відбувається на навчаннях. І це має сенс, бо Австралія, США та інші країни демонструють власні передові можливості під час навчань. Проте що важливіше, Китай володіє супутниковими засобами для шпигування в таких масштабах. Якщо у 2018 році Пекін мав 122 розвідувальних супутники, то вже в кінці 2021 року їхня кількість зросла до понад 260. Це все ще менше ніж у США, але більше ніж у РФ чи інших країн світу.

Якщо в США певна частина комерційних компаній має супутники, а відтак обмежена в діях регуляторами, то в КНР більшість супутників — державні, а це означає, що і обмежень у них значно менше.

"ADF (Сили оборони Австралії) вживають заходів для гарантування інформаційної безпеки австралійських та залучених сил. Міністерство оборони відстежує рух супутників у межах ширших зусиль з підвищення обізнаності в космічній сфері", — сказав представник Міноборони.

Нагадаємо, 21 серпня ЗМІ писали, що Австралія виділяє 1,7 млрд доларів на придбання понад 200 ракет Tomahawk.

Також 21 серпня Китай розпочав нові військові навчання біля берегів Тайваню.