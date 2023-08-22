Удари БПЛА по російських авіабазах могли завдавати з території РФ, — розвідка

У Міноборони Великої Британії зазначають, що аеродром "Сольці" розташований за 650 км від українського кордону. Тому малоймовірно, що військові об'єкти в глибині Росії були атаковані з-за її меж.

Атаки безпілотниками по військових аеродромах у РФ могли бути здійснені з території Росії, оскільки малоймовірно, що безпілотні апарати змогли долетіти до об'єкта, що розташований за 650 км від найближчого кордону з Україною. Таку версію озвучила британська розвідка в черговому зведенні від 22 серпня.

У Міноборони Великої Британії повідомляють, що 19 серпня 2023 року на авіабазі "Сольці" в Новгородській області з високим ступенем ймовірності було знищено бомбардувальник Ту-22М3 дальньої авіації Росії.

"Якщо це дійсно так, то це підтверджує припущення про те, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти здійснюються з території Росії. Малоймовірно, що безпілотні літальні апарати мають достатню дальність польоту, щоб досягти "Сольці" з-за меж Росії", — зазначають у британському оборонному відомстві.

Також повідомляється, що російські Ту-22М3 були задіяні для нанесення ударів по Україні. Зокрема на початку війни літаки вели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими ракетами Х-22.

"Це вже щонайменше третя успішна атака на аеродроми російської дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", — підсумували в британському Міноборони.

Нагадаємо, 21 серпня військовий аеродром "Шайківка" в Калузькій області РФ був атакований безпілотником. У Міноборони РФ повідомили, що БПЛА літакового типу було виявлено та знищено, однак у соцмережах з'явилася інформація, що дрон упав на території авіабази і пошкодив невикористаний літак.

21 серпня військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканала FREEДОМ зазначив, що знищення щонайменше одного ракетоносця Ту-22М3 є особистою поразкою глави Кремля Володимира Путіна, оскільки було завдано шкоди ядерній тріаді РФ.