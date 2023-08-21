Особисте фіаско Путіна: ескперт розповів про наслідки знищення Ту-22М3

На думку аналітика Дмитра Снєгирьова, Повітряно-космічним силам РФ було завдано значної шкоди, оскільки бомбардувальники Ту-22М3 є частиною ядерної тріади Росії.

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Збройні сили України продемонстрували можливість нанесення ударів у відповідь по місцях дислокації стратегічних бомбардувальників РФ. Тому знищення на аеродромі "Сольці" щонайменше одного літака Ту-22М3 є особистою поразкою глави Кремля Володимира Путіна. Таку думку висловив 21 серпня військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

На думку експерта Повітряно-космічним силам РФ було завдано значної шкоди, оскільки стратегічна авіація є складовою ядерної тріади Російської Федерації.

"Це і політичний збиток, і військовий збиток, і особиста поразка Путіна. Збройні сили України продемонстрували можливість нанесення ударів у відповідь по основній складовій ядерної тріади Російської Федерації, а саме місцях дислокації тактичних бомбардувальників, здатних нести ядерне озброєння", — сказав Снєгирьов.

Експерт нагадав, що фактично це не перший удар по аеродромах, розташованих на території Росії. Перед цим були атаки безпілотників "Стриж" по авіабазі "Енгельс" у Саратовській області, причому удари були цілком успішними.

Снєгирьов додав, що весь світ побачив, що російська ППО, як і заяви Путіна про нібито знищений український ВПК, є не більш ніж блефом і особистим фіаско глави Кремля. Фактично через втрату літака російська сторона має тепер менше засобів для нанесення ударів по Україні.

"З військової точки зору вартість даного літака досить серйозна і головне зменшена можливість російської сторони нанесення ракетних ударів по території України. Я не виключаю можливості того, що буде ухвалено рішення про перебазування літаків з даного аеродрому", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 19 серпня в Міноборони РФ повідомили про атаку на аеродром "Сольці" в Новгородській області. За даними оборонного відомства, унаслідок атаки постраждав один літак Ту-22М3, але за словами очевидців, згоріло щонайменше два бомбардувальники.