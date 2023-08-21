Личное фиаско Путина: эскперт рассказал о последствиях уничтожения Ту-22М3

По мнению аналитика Дмитрия Снегирева, Воздушно-космическим силам РФ был нанесен значительный ущерб, так как бомбардировщики Ту-22М3 являются частью ядерной триады России.

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Вооруженные силы Украины продемонстрировали возможность нанесения ответных ударов по местах дислокации стратегических бомбардировщиков РФ. Поэтому уничтожение на аэродроме "Сольцы" как минимум одного самолета Ту-22М3 является личным поражением главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал 21 августа военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению эксперта Воздушно-космическим силам РФ был нанесен значительный ущерб, поскольку стратегическая авиация является составляющей ядерной триады Российской Федерации.

"Это и политический ущерб, и военный ущерб, и личное поражение Путина. Вооруженные силы Украины продемонстрировали возможность нанесения ответных ударов по основной составляющей ядерной триаде Российской Федерации, а именно местах дислокации тактических бомбардировщиков, способных нести ядерное вооружение", — сказал Снегирев.

Эксперт напомнил, что фактически это не первый удар по аэродромам, расположенным на территории России. Перед этим были атаки беспилотников "Стриж" по авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, причем удары были вполне успешными.

Снегирев добавил, что весь мир увидел что российская ПВО, как и заявления Путина о якобы уничтоженном украинском ВПК не более чем блеф и личное фиаско главы Кремля. Фактически из-за потери самолета российская сторона имеет теперь меньше средств для нанесения ударов по Украине.

"С военной точки зрения стоимость данного самолета весьма серьезна и главное уменьшена возможность российской стороны нанесении ракетных ударов по территории Украины. Я не исключаю возможности того, что будет принято решение о перебазирование самолетов из данного аэродрома", — отметил эксперт.

Напомним, 19 августа в Минобороны РФ сообщили об атаке на аэродром "Сольцы" в Новгородской области. По данным оборонного ведомства, в результате атаки пострадал один самолет Ту-22М3, но по словам очевидцев, сгорело как минимум два бомбардировщика.