ЗСУ з боями зайшли в Роботине й евакуювали громадян на БМП Bradley, — Міноборони (фото)

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни безперервно обстрілюють населений пункт з артилерії. ЗСУ, зі свого боку, виконують планову бойову роботу і знищують ворога.

Українські захисники із 47-ї бригади ЗСУ, які зайшли в населений пункт Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних жителів на БМП M2 Bradley. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.

Евакуація громадян із Запорізької області

"Наші бійці виконують планову бойову роботу і знищують ворога, — також ідеться в публікації. — У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії".

Евакуація громадян із Запорізької області

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники досягли успіху в напрямку Роботиного. Сили оборони України закріплюються на деокупованих рубежах. Позиції ворога українські військові піддають артобстрілам, проводять і заходи контрбатарейної боротьби.

Також повідомлялося, що російське окупаційне угруповання військ намагається повернути втрачені позиції під Куп'янськом. Окупанти, таким чином, прагнуть відволікти Сили оборони від успішного наступу на Бахмутському напрямку та примусити Україну до передислокації підрозділів на інші ділянки фронту, де ворог посилює наступ.