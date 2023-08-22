СБУ затримала на Сумщині жінку, яка готувала прорив кордону російськими ДРГ (фото)

Підозрювана "втемну" використовувала своїх знайомих для отримання інформації про ЗСУ в прикордонних районах. З окупантами вона зв'язувалася через месенджер.

Служба безпеки України (СБУ) затримала інформаторку, яка "зливала" російським військовим дані про місця базування ЗСУ у прикордонний з Російською Федерацією районах Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Особливо ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, які забезпечують захист обласного центру і державного кордону на північно-східних рубежах України", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що окупантам необхідна була ця інформація для прицільних повітряних атак по позиціях ЗСУ та можливої підготовки "прориву" російських ДРГ на територію області. СБУ вчасно викрила та затримала підозрювану, якою виявилася проросійськи налаштована мешканка Сумського району.

Затримання інформаторки на Сумщині

У заблокованій соцмережі "Одноклассники" вона поширювала власні антиукраїнські дописи, через що з нею дистанційно зв'язалися представники спецслужб РФ та залучили її до співпраці. За успішне виконання завдань жінці пообіцяли "безперешкодне" оформлення громадянства РФ з "перспективою" подальшого виїзду до країни.

Жінка приховано спостерігала за українськими об'єктами, об'їжджаючи місцевість на громадському транспорті. Крім цього, вона "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких розпитувала про бійців у прикордонних районах. Цю інформацію, як зазначають правоохоронці, жінка передавала окупантам через месенджер.

СБУ провела обшуки у підозрюваної та вилучила мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Наразі їй повідомили про підозру за двома статтями ККУ, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вилучений телефон інформаторки

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо про повідомлення про підозру блогеру-колаборанту з тимчасово окупованої частини Запорізької області, який працює на ФСБ. Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом після окупації.

17 серпня СБУ повідомила про затримання коригувальника вогню, мешканця Одеси, який займався встановленням геолокації підрозділів ЗСУ на території київського регіону. Йому загрожує довічне ув’язнення.