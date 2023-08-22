"Можуть змінити геть усе": у ЗСУ пояснили, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

Україні необхідно отримати від партнерів не лише літаки, але й інше "корисне навантаження", яке здатне знищувати ворожі кораблі, командні пункти та літальні апарати.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16 допоможуть Україні очистити небо від російських гелікоптерів, винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків. Про це він повідомив під час телемарафону.

"F-16 — це та зброя, яка може змінити геть усе", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що наразі на радарах спостерігається велика авіаційна активність ворога, що не дозволяє наземним українським військам проводити ефективні наступальні дії та деокуповувати територію. Військові РФ користуються потужною авіаційною підтримкою та ППО. Йдеться про гелікоптери, винищувачі, бомбардувальники та штурмовики. Ігнат наголосив, що літаки F-16 зможуть очистити небо від них.

Зі слів Юрія Ігната, "літаки — це круто", проте Україні необхідно отримати й інше "корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і російські склади, командні пункти та літальні апарати різних типів".

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримають 42 винищувачі F-16. Тоді ж стало відомо, що Данія передасть Україні шість літаків F-16 до кінця цього року. Також Данія пообіцяла поставити ще 19 винищувачів протягом кількох років.

Крім цього, 20 серпня українські льотчики прибули до Данії для проходження навчання на F-16.

21 серпня президент Володимир Зеленський розповів що Греція навчатиме українських пілотів на багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16. Тоді як у США заявили про готовність почати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 за умови, якщо Європа не зможе навчати ту кількість військових, яку надішле Україна.