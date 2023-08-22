"Буде більше, ніж озвучено": Резніков розповів, скільки F-16 отримає Україна (відео)

До літакової коаліції, за словами міністра оборони України, входять не лише ті країни, які у своєму арсеналі мають багатоцільові винищувачі.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ще декілька країн вирішили приєднатися до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо винищувачів F-16. Про це він повідомив під час брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим в Одесі.

До так званої коаліції літаків у Вільноюсі вже приєдналося 11 країн, проте вона продовжує зростати та є відкритою до долучення, розповів він.

"Я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити (приєднатися до коаліції, — ред.), просто вони наразі отримують певні політичні дозволи своїх парламентів, рішення урядів буде", — сказав Олексій Резніков.

З його слів, до міжнародної навчальної коаліції входять не лише ті країни, які мають літаки F-16, зокрема Канада. Такі країни долучаються до тренувань, підготовки та допомоги з інфраструктурою.

Резніков зазначив, що важливим є те, яке озброєння може нести літак. Тому коаліція братиме на себе зобов'язання постачати нам необхідну зброю, аби літаки були ефективними. Міністр оборони вважає, що поки немає сенсу обговорювати кількість літаків, які отримає Україна, про те він переконаний, що їх буде більше, ніж уже озвучено.

Передача Україні винищувачів F-16

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Також Данія передасть ЗСУ шість літаків F-16 до кінця цього року. Країна пообіцяла Києву поставити ще 19 винищувачів протягом кількох років.

Також повідомлялося, що українські льотчики прибули до Данії для проходження навчання на F-16 20 серпня.

21 серпня президент Володимир Зеленський розповів, що участь у навчанні українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 братиме й Греція. Крім цього, США готові почати підготовку українських пілотів за умови, якщо Європа не зможе навчати ту кількість військових, яку надішле Україна.

Нагадаємо, 22 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що винищувачі F-16 зможуть допомогти Україні очистити небо від російської авіації.