Три сценарії: британський експерт розповів, як бачить закінчення війни в Україні

За словами Річарда Берронса, оптимальним сценарієм є той, за якого ЗСУ мають зберігати постійний тиск на російські війська на передовій, продовжуючи повільно виснажувати їхні ресурси навіть у холодну пору року, зокрема в зимовий період.

У Великій Британії висунуто три можливі сценарії завершення конфлікту між Росією та Україною. Ці сценарії охоплюють як тривалий опір, так і можливе припинення вогню. Про це повідомив британський генерал Річард Берронс, передає BBC.

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії наголосив, що остаточне рішення про вибір шляху ухвалюватиметься українським народом.

Перший сценарій

Отже, згідно зі словами Берронса, перший можливий варіант — це відмова України від продовження боротьби. Генерал зазначив, що таке рішення може бути зумовлене сумнівами щодо можливості витіснення російських військ з окупованої території або побоюванням, що це потребуватиме надто великих зусиль, крові та фінансових витрат.

"На мій погляд, це було б просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна на це піде", — зазначив він.

Другий сценарій

Другий сценарій, як був описаний Берронсом, передбачає негайне припинення бойових дій. Він зазначив, що йдеться про тимчасове призупинення вогню, а не про повне перемир'я, і визнав, що на полі бою немає військового способу досягти остаточної перемоги.

"Тобто це не визнання поразки або втрати, а прийняття статусу-кво і призупинення збройного конфлікту", — сказав генерал.

Проте колишній командувач Об'єднаними силами Великої Британії зазначив, що обидві сторони можуть використати тимчасове припинення вогню, щоб відновити свої сили та провести реорганізацію, а потім війна поновиться зі ще більшим числом жертв і руйнувань. У цьому випадку всі інші люди продовжуватимуть жити в умовах невизначеності.

Третій сценарій

Зрештою, третій варіант передбачає послідовність кроків, головним з яких є зняття з України тиску, пов'язаного із суворими часовими рамками. Це означає, що не слід вимагати від Києва досягнення швидких результатів на полі бою, погрожуючи при цьому припиненням західної підтримки.

"Ціна спроб перемогти, коли для цього немає сил — у тому, що Україна може втратити те, що здобула, виснажуючи свої сили спробами штурму сильної російської оборони", — каже Берронс.

Згідно з його думкою, шляхом позбавлення від жорстких термінів можна обрати третій шлях, який полягає в "зупинці та роздумах". Це означає, що Збройні сили України повинні зберігати постійний тиск на російські війська на передовій, продовжуючи повільно виснажувати їхні ресурси навіть у холодну пору року, включно із зимовим періодом.

Водночас важливо будувати військову міць України із західною підтримкою, щоб вона здобула переконливу перемогу на полі бою наступного року або через рік.

"Бо якщо наростити переважаючі потужності, розладнати переважаючу силу, то перемога буде швидшою, а втрати — меншими", — додав він.

На додаток до цього, колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії наголосив, що важливо продовжувати "розпалювати сумніви щодо рішучості Росії та її здатності до воєнних дій, проводячи атаки на Чорноморський флот і впливаючи на громадську думку в Росії".

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники досягли успіху в напрямку Работиного. Сили оборони України закріплюються на деокупованих рубежах. Позиції ворога українські військові піддають артобстрілам, проводять і заходи контрбатарейної боротьби.

Також повідомлялося, що російське окупаційне угруповання військ намагається повернути втрачені позиції під Куп'янськом. Окупанти, таким чином, прагнуть відволікти Сили оборони від успішного наступу на бахмутському напрямку та примусити Україну до передислокації підрозділів на інші ділянки фронту, де ворог посилює наступ.