На Херсонщині поліцейські та тероборонівці "вполювали" мінометників ЗС РФ (відео)

Російські загарбники облаштували склад БК на березі Дніпра і розмістили міномет для обстрілу українських позицій.

На Херсонщині на лівому березі Дніпра російські окупанти втратили мінометний розрахунок. Допомогли їм у цьому бійці підрозділу КОРД Нацполіції України та бійці 126-ї бригади територіальної оборони. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

"Росіяни, а що у вас на лівому березі Херсонщини сталось із мінометним розрахунком? Підказка: відповідь знають 126 бригада ТРО та КОРД НПУ", — прокоментував Стерненко.

На опублікованих кадрах видно, як російські загарбники облаштували склад БК на березі Дніпра, а солдати просто поруч з ящиками з боєприпасами заряджають міномет. За цим дійством спостерігають з повітря бійці ЗСУ. Після цього вони запускають туди дрон з вибухівкою.

Достеменна доля мінометників ЗС РФ і складу невідома, але передбачлива.

Між тим російські окупанти скаржаться, що командування ЗС РФ на Херсонщині приховує їхні втрати.

"Багато чого хочу сказати, багато чого хочу написати. Особливо бридко бачити, як атестовані журна-повії прикривають брехню командирів, які навіть добові втрати ділять на тиждень щоб не доповідати правду нагору. Наче не двадцять на день втратили, а на тиждень двадцять. Мені просто цікаво, якого хуя ви творите?", — обурюється окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий).

Нагадаємо, що бійці ЗСУ однією гранатою рознесли склад протитанкових мін окупантів і припарковану поруч БМП. В перехоплених розмовах детонацію мін російські окупанти назвали "маленьким ядерним вибухом".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донецькому напрямку за тиждень вибили окупантів із понад 20 позицій і вийшли на рубежі жовтня минулого року.