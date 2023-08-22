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На Херсонщині поліцейські та тероборонівці "вполювали" мінометників ЗС РФ (відео)

Юлія Шевченко

Російські загарбники облаштували склад БК на березі Дніпра і розмістили міномет для обстрілу українських позицій.

На Херсонщині на лівому березі Дніпра російські окупанти втратили мінометний розрахунок. Допомогли їм у цьому бійці підрозділу КОРД Нацполіції України та бійці 126-ї бригади територіальної оборони. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.

"Росіяни, а що у вас на лівому березі Херсонщини сталось із мінометним розрахунком? Підказка: відповідь знають 126 бригада ТРО та КОРД НПУ", — прокоментував Стерненко.

На опублікованих кадрах видно, як російські загарбники облаштували склад БК на березі Дніпра, а солдати просто поруч з ящиками з боєприпасами заряджають міномет. За цим дійством спостерігають з повітря бійці ЗСУ. Після цього вони запускають туди дрон з вибухівкою.

Достеменна доля мінометників ЗС РФ і складу невідома, але передбачлива.

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Між тим російські окупанти скаржаться, що командування ЗС РФ на Херсонщині приховує їхні втрати.

"Багато чого хочу сказати, багато чого хочу написати. Особливо бридко бачити, як атестовані журна-повії прикривають брехню командирів, які навіть добові втрати ділять на тиждень щоб не доповідати правду нагору. Наче не двадцять на день втратили, а на тиждень двадцять. Мені просто цікаво, якого хуя ви творите?", — обурюється окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий).

Нагадаємо, що бійці ЗСУ однією гранатою рознесли склад протитанкових мін окупантів і припарковану поруч БМП. В перехоплених розмовах детонацію мін російські окупанти назвали "маленьким ядерним вибухом".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донецькому напрямку за тиждень вибили окупантів із понад 20 позицій і вийшли на рубежі жовтня минулого року.