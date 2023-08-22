Повернули 20 позицій і вийшли на рубежі минулого року: бійці ЗСУ про бої на Донецькому напрямку

Російські окупанти тримають жорстку оборону та не готові здаватися, тим не менш, на цій ділянці фронту в ЗСУ є певні успіхи, говорить комбриг 59-ї бригади.

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Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка брали участь в обороні Миколаєва, контрнаступі на Херсонщині, а зараз воюють на Донецькому напрямку. За тиждень їм вдалося вибити окупантів із понад 20 позицій і вийти на рубежі жовтня минулого року. Про це "Суспільному" розповів командир бригади, Герой України Вадим Сухаревський на позивний "Борсук".

За його словами, зараз бригада виконує завдання на Донецькому напрямку. Бійці підрозділу ведуть позиційні бої, щоб перехопити ініціативу в росіян.

"Я назвав би це активною обороною. Бригада не є на напрямку основних зусиль ЗСУ щодо повернення земель, але всі підрозділи на лінії зіткнення ведуть активну оборону. Загальна задача — повернути територію та виграти війну", — говорить комбриг.

Позиції бригада в безпосередній близькості до Донецька. Є певні успіхи в бійців підрозділу на цій ділянці фронту.

"А ми наступаємо. Не в повному обсязі, але наступаємо. За кілька тижнів бригада повернула понад 20 позицій, і ми вийшли на рубежі жовтня минулого року. Противник проявляє жорсткість в обороні, пробує контрнаступати. Ми розуміємо, що масовість як у технічному, так і в людському плані — це його сильна сторона. Вони поки не готові здатися. Тому що, по-перше, вони нас ненавидять. По-друге, пропаганда в "Мокшанії" — інакше я їх не називатиму — націлена на те, що нібито перемога буде за ними. Вони ще досі не розуміють, що ми їх усе ж таки поламаємо", — говорить Сухаревський.

Командир 59-ї ОМБр, Герой України Вадим Сухаревський Фото: Фото: Суспільне

Довідка. Що відомо про Вадима Сухаревського

В історію війни Сухаревський увійшов як офіцер, який у квітні 2014 року віддав наказ відкрити вогонь по бойовиках Ігоря Гіркіна під Слов’янськом. Гасло Сухаревського "Бачиш ворога — їб*ш", стало народним: його використовують у піснях, наносять на шеврони.

Нагадаємо, що на одному з напрямків фронту ЗС РФ тимчасово не зможуть проводити мінування української території. ЗСУ позбавили їх запасів мін, поціливши в них із дрона гранатою.

Раніше повідомлялося, що українські захисники домоглися тактично значущого просування в західній частині Запорізької області. Воно триває в напрямку Мелітополя.