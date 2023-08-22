"Потрібно захищати великі агломерації": Резніков озвучив потреби української армії (відео)

За словами міністра оборони, українським військам потрібні не тільки різні типи ППО, а й також велика кількість боєприпасів і броньованої техніки. Причому їхні постачання мають відбуватися якомога швидше.

Провідним пріоритетом для українських збройних сил залишається посилення протиповітряної оборони. Про це 21 серпня розповів міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції в Одесі з болгарським колегою Тодором Тагарєвим.

За словами Резнікова, Україна потребує потужних установок на кшталт Patriot, NASAMS, Iris-T і SAMP-T до систем захисту об'єктів критичної інфраструктури, як-от Gepard, Crotale, а також аж до переносних зенітно-ракетних комплексів.

"Пріоритети не змінилися. Пріоритет номер один — це протиповітряна оборона. Нам потрібно продовжувати збільшувати мережу захисту українського неба. Нам потрібно захищати великі агломерації: Одеса, Харків, Дніпро, Львів і далі. Кожен напрямок має свої складнощі", — зазначив міністр.

За словами Резнікова, Україні також потрібно збільшити запас снарядів. Він зазначив, що рішення уряду Болгарії приєднатися до програми Європейського Союзу з постачання 155-мм артилерійських боєприпасів в Україну є важливим кроком у цьому напрямку.

Третій критичний аспект, на якому наголошує міністр, — це оновлення всіх категорій броньованої техніки для Збройних сил України.

"Бронетранспортери, бронемашини, танки тощо. Також необхідні броньовані засоби для евакуації поранених з поля бою... це теж наша потреба — сьогодні, вже і зараз", — зазначив Резніков.

Крім того, міністр наголосив на значущості різнобічної підготовки українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 22 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на українців чекає тривала війна зі значними втратами.

Крім того, під час брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим заявив, що ще кілька країн вирішили долучитися до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо винищувачів F-16.