Вдарили по адміністрації: в МВС показали наслідки атаки росіян на Чернігівщину (фото)

Окупанти поцілили в адміністративну будівлю у Семенівці, а також вбили чоловіка. Окупанти використовував міномети, АГС, дрони-камікадзе

Російські загарбники атакували прикордоння Чернігівської області. Про це повідомили у пресслужбі МВС у Telegram.

Вночі 22 серпня окупанти обстріляли населені пункти, які близько розташовані поблизу кордону. Внаслідок ударів російських загарбників загинув чоловік, були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У Семенівці росіяни вдарили по адміністративній будівлі – є руйнування, пошкоджені сусідні споруди та будинки. Співробітники правоохоронних структур й надалі здійснюють відповідну роботу з документування воєнного злочину росіян.

В'ячеслав Чаус, керівник Чернігівської ОВА, у Telegram повідомив, що за останню добу ворог 4 рази обстріляв прикордонні населенні пункти на території області. Зафіксовано всього було 39 вибухів.

Ворог використовував міномети, АГС, дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілів була пошкоджена цивільна інфраструктура, загинув внаслідок обстрілів чоловік. У Семенівці поруч адміністрації також були пошкоджені будинки.

Обстріл Чернігівщини 21 серпня

Російські окупанти ввечері 21 серпня атакували північні землі України. Загарбники використовували дрони-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільний об'єкт на території Чернігівської області. Керівник ОВА В'ячеслав Чаус не уточнив, у якому саме населеному пункті стався "приліт". Також поки невідомо, який саме об'єкт постраждав.

Нагадаємо, російські війська 19 серпня обстріляли центр Чернігова. Момент "прильоту" ворожої ракети потрапив на відео. Раніше в мережі з'явилася афіша, в якій анонсувалася виставка дронів "Люті пташки" цього дня.