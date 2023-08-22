"Видали за український M-55S": війська РФ знищили власний Т-90М "Прорив" (відео)

Дрон-камікадзе "Ланцет" атакував покинутий танк, який виявився російським. Його можна ідентифікувати по гарматі та візуальному бронюванню.

Російські пропагандистські джерела розповсюдили відео, на якому помітно, як дрон-камікадзе знищує танк. Стверджується, що на кадрах словенський M-55S, який передали Україні. Проте Defence Blog встановили, що у кадрі один з найсучасніших танків у окупаційній армії Т-90М "Прорив".

Окупаційні ресурси опублікували кадри знищення танка дроном-камікадзе "Ланцет". Стверджується, що уражено словенський M-55S. Машина явно була покинута та не рухалась. Проте видання встановило, що на кадрах Т-90М "Прорив" — це один з найсучасніших танків у російській армії. При цьому пропагандисти заявили, що на кадрах робота спецпризначенців "Осман" та 810-ї бригади морської піхоти РФ.

Скриншот допису пропагандистів

Відрізнити від M-55S можна по кількох відмінностях:

дистанційно керована станція озброєння на башті;

125-мм гладкоствольна гармата 2А46;

решітчасте бронювання в задній частині машини.

Візуальне порівняння танку M-55S та Т-90М

Тому є два варіанти, що могло статися з Т-90М: або оператор "Ланцету" помилився, або танк навмисно знищили, щоб він не дістався українській армії.

Нагадаємо, 15 серпня ЗМІ писали, що в Офісі президента склали список виробників БПЛА "Ланцет", проти яких ще не ввели санкції.

17 серпня "Армія дронів" показала підрив російського новітнього танка Т-90М "Прорив".