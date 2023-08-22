Шлях воїна: чим займатимуться 4 млн осіб в Україні, і що ветеранам запропонує держава
Міністерка у справах ветеранів в Україні Юлія Лапутіна розкрила подробиці програми "Помічник ветерана". Вона розповіла про вирішення поточних завдань і про те, що вдалося зробити на сьогоднішній день.
Після перемоги в Україні понад 4 млн людей матимуть той чи інший стосунок до ветеранської політики, тож держава окреслює коло завдань, які вирішуватимуться в межах програми "Помічник ветерана". Про те, які соціальні гарантії отримають ветерани та чим вони займатимуться після демобілізації розповіла 22 серпня міністерка у справах ветеранів в Україні Юлія Лапутіна під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".
Базовий шлях ветерана після повернення
Насамперед Лапутіна розповів про послідовність дій для військовослужбовців ЗСУ після демобілізації.
- Демобілізація за станом здоров'я. Під час воєнного стану проходить виключно через Територіальний центр комплектації (ТКЦ).
- Лікування та проходження військово-лікувальної комісії (ВЛК).
- Отримання статусу ветерана через Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (ЄДРВ). Статус Є-ветеран.
- Повернення додому.
Міністерство ідентифікує проблематику
За словами Лапутіної, 72% ветеранів зіткнулися з проблемою тривоги щодо життя в повоєнний період. 75% військовослужбовців зіткнулися з проблемами ВЛК. Крім того зіткнулися з проблемами:
- подальшої реабілітації — 67%;
- правового захисту — 50%;
- фінансової підтримки та працевлаштування — 47%;
- психологічної допомоги — 40%;
- допомога з житлом — 27%.
"У людей є тривога щодо того, хто їх зустріне в громаді, хто їх зустріне вдома. Адже може скластися ситуація, що людина повертається у свою громаду, її сім'я перебуває за кордоном, її підприємство зруйноване, людина не має роботи, і їй нікуди йти", — зазначила міністерка.
Що зроблено на сьогодні:
- 64 469 ветеранів отримали соціальну та психологічну допомогу;
- для роботи з ветеранами підготовлено 1015 адміністраторів ЦНАПів;
- підготували 481 особу фахівців із соцпідтримки ТЦК і КСП;
- запрацювала гаряча лінія Українського ветеранського фонду (УВФ), яка вже прийняла 15 тисяч дзвінків;
- 25 тисяч ветеранів-інвалідів отримали 400 млн гривень у рамках міжнародної допомоги (позабюджетні кошти);
- 2400 сімей загиблих і ветеранів отримали 5,5 млрд гривень компенсація на придбання житла;
- відкриваються Центри ветеранського розвитку (освітні програми);
- ветеранам доступні 39 видів послуг у 3475 відділеннях ЦНАПів;
- відкрито 400 бізнесів ветеранів, на підтримку яких витрачено 100 млн гривень;
- підготовлено 600 координаторів для залучення ветеранів до громадської активності в громадах;
- 6500 ветеранів залучено до адаптивних видів спорту.
Лапутіна додала, що пілотний проєкт "Помічник ветерана" запускається в чотирьох областях України. Фактично посаду обійматиме ветеран, який не буде кабінетним працівником. Він безпосередньо працює з ветеранами, і в його обов'язки входитиме зустрічати військових та інформувати про всі доступні опції в рамках програми, аж до того, щоб безпосередньо супроводжувати їх в інстанціях.
Можливості ветерана
На сьогодні ветерани мають можливість отримати підтримку в таких сферах:
- доступ до Українського ветеранського фонду;
- працевлаштування;
- підтримка бізнесу;
- освіта;
- спорт;
- реабілітація та лікування;
- компенсація житла.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що суспільство сьогодні може віддалятися від військових і це одна з ключових проблем. За його словами головне завдання, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював: "перше — це воїн, який пройшов те, через що завтра проходитимуть я; друге — вони виграли для мене час".