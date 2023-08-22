Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, — росЗМІ

За даними колишнього головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, надійшов указ про звільнення російського генерала. Офіційно інформацію поки не підтверджують..

Російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача Повітряно-космічними силами (ПКС) і залишили у складі Міністерства оборони. Про це 22 серпня повідомив Олексій Венедиктов, колишній головний редактор ліквідованої російської радіостанції "Ехо Москви", у своєму Telegram-каналі.

"Завтра день народження мами Суровікіна — дадуть хоча б дзвінок зробити?" — додав Венедиктов.

Однак наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Куди пропав Сергій Суровікін

Доля генерала Суровікіна стала загадкою після подій, пов'язаних зі спробою збройного заколоту, організованої главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Раніше з'являлася інформація про те, що Суровікін перебуває під арештом в одному з московських СІЗО і проходить допит, однак вона також не має офіційного підтвердження. Водночас 4 липня стало відомо, що в СІЗО Лефортово прийняли листівку на ім'я генерала Суровікіна.

Депутат Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що Суровікін перебуває у відпустці. Дочка екскомандувача ПКС також спростувала чутки про його арешт, стверджуючи, що батько перебуває на робочому місці.

Варто також зазначити, що слідом за ймовірним арештом Суровікіна з російської армії звільнили командувача ВКС РФ генерал-полковника Андрія Юдіна.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер". Він отримав особистий жетон під номером М-3744. Також почесними "вагнерівцями" можуть бути інші 30 високопосадовців і чиновників РФ.