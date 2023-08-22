У Міноборони РФ заявили про знищення українського катера біля Зміїного: реакція ВМС (відео)

За даними ЗМІ, в українському командуванні заперечують заяви РФ — в України втрат на морі не зафіксовано.

Україна спростувала заяву Росії про знищення українського військового катера з військовослужбовцями на борту біля острова Зміїний. Про це у вівторок, 22 серпня, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на коментар ВМС України.

За даними представника відомства, заяви Росії не мають підтвердження.

"В українських ВМС такого інциденту не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в цьому випадку нам нічого коментувати", — зазначив представник ВМС України.

Раніше Міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано цей інцидент. Однак подальших деталей не було надано.

"Швидкісна надводна ціль активно маневрувала, намагалася ухилитися від вогню винищувача, проте була успішно уражена з авіаційної гармати.", — йдеться в повідомленні міністерства.

На опублікованому відеозаписі видно кілька пострілів по цілі, але подробиці залишаються незрозумілими.

"На відеозаписі видно численні постріли по цілі, але немає жодних розпізнавальних деталей. CNN не може провести незалежну перевірку", — резюмували американські журналісти.

Що заявили в МО РФ

22 серпня на офіційних сторінках російського оборонного відомства опублікували відео, на якому, як стверджувалося, Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) нібито знищили американський швидкохідний військовий катер Willard Sea Force із десантною групою ЗСУ на борту поблизу острова Зміїний.

У Міноборони РФ заявили, що ПКС Росії нібито знищили катер десантної групи ЗСУ, але у ВМС України це спростували

Як розповів представник відомства CNN, інцидентів у морі поки не траплялося і втрат серед особового складу у ВМС немає.

Водночас на наданому МО РФ відеозаписі видно лише постріли нібито по цілі з невідомим результатом.

Нагадаємо, МО РФ заявило, що літак СУ-30см морської авіації Чорноморського флоту нібито знищив розвідувальний катер ЗСУ в ніч на 22 серпня.

13 серпня службовці Ізмаїльського прикордонного загону за підтримки бійців ГУР МО висадилися на звільненому острові Зміїний і встановили новий прикордонний знак.

Раніше, 30 липня, повідомлялося, що ЗС РФ втретє за місяць скинули авіабомби на острів Зміїний.