Російський Су-30 знищив розвідувальний катер ЗСУ у Чорному морі, — Міноборони РФ

За версією РФ, український катер нібито знищили в районі російських газодобувних установок в акваторії Чорного моря. Командування ЗСУ поки що ніяк не коментувало інформацію агресора.

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Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що літак СУ-30см морської авіації Чорноморського флоту знищив розвідувальний катер Збройних сил України вночі 22 серпня. Про це повідомили в пресслужбі відомства в Telegram.

У Міноборони РФ зазначили, що розвідувальний катер ЗСУ було знищено поблизу газодобувних установок в акваторіі Чорного моря.

"Екіпажем літака Су-30см морської авіації Чорноморського флоту в районі російських газодобувних установок в акваторії Чорного моря було знищено розвідувальний катер Збройних сил України", — йшлося в повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня у Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО збила два безпілотники в області. В Міноборони РФ зазначили, що ще два дрони були виявлені системою РЕБ у Брянській області. Крім цього, в атаці дронів звинуватили Україну. Внаслідок інциденту у підмосковному Красногорську постраждала багатоповерхівка, хвилею вибило дві віконні рами. Також десять автомобілів зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

21 серпня у Міноборони РФ заявили про атаку безпілотника, його виявили на підльоті до Москви. Як запевнила російська влада, дрон знищили біля Москви, проте пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що БПЛА впав на сусідній від неї вулиці.