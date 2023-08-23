У Раді запропонували розділити ветеранів на категорії: правозахисники виступили проти

Новий законопроєкт передбачає різні пакети соцпідтримки залежно від досвіду, а також персональних життєвих обставин і потреб військовослужбовця.

У вівторок, 22 серпня, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №9637, який передбачає запровадження окремого статусу Захисника і Захисниці України та категоризацію Захисників і Захисниць залежно від досвіду. Про це йдеться в проєкті закону.

У пояснювальній записці йдеться про те, що наразі в Україні учасники бойових дій (УБД) не розділені на категорії відповідно до їхнього бойового досвіду і внеску.

У тексті також зазначено, що посвідчення УБД передбачає однаковий набір пільг "незалежно від того, за яких умов і з яким ризиком для життя і здоров'я вони проходили службу".

На думку авторів документа, необхідно зробити такі кроки:

визначити окремий статус Захисника і Захисниці України для осіб, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України;

виокремити категорії Захисників і Захисниць залежно від тривалості участі в бойових діях, наказів про залучення для виконання бойових завдань, отриманої інвалідності та нагород;

визначити пакети соціальної підтримки залежно від відповідної категорії, а також персональних життєвих обставин і потреб ветерана.

Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла також запустила у своєму Telegram-каналі опитування, у якому запитала, чи має бути різниця в пакеті соціальних пільг залежно від терміну перебування на фронті.

Опитування Мар'яни Безуглої в Telegram

Що кажуть правозахисники

Правозахисний центр військових "Принцип" закликав депутатів відмовитися від запровадження нового терміну "Захисники та Захисниці" і сформулювати чітке визначення досвіду, що позначає термін "ветеран".

"Ми, спільнота експертних громадських організацій сфери ветеранів, висловлюємо свою професійну незгоду з логікою визначення досвіду ветеранів, запропонованою авторами проєкту закону, та вбачаємо суттєві ризики для ветеранів і їхніх близьких від його ухвалення в поточній редакції", — йдеться в заяві організації.

Правозахисники вважають, що використання згаданих термінів можливе в побутовому спілкуванні українських захисників і захисниць, однак на законодавчому рівні нова термінологія може спричинити правову невизначеність.

У правозахисному центрі вказали на те, що термін "Захисники та Захисниці" має емоційне забарвлення, а його фіксація на законодавчому рівні призведе до суб'єктивного поділу громадян, які воюють, на "захисників" і "незахисників".

У публікації також зазначається, що категоризація досвіду ветеранів за тривалістю служби вносить штучний розподіл серед військовослужбовців і ветеранів за необ'єктивними показниками.

Одна й та сама тривалість служби може відбуватися за різних обставин. Крім того, військовослужбовці не завжди можуть обирати завдання та/або час, протягом якого виконуватимуть його.

Нагадаємо, 22 серпня було спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій. Тепер можна надати лише одну довідку про безпосередню участь особи в бойових діях, яка є підставою для надання статусу УБД.