Був командиром мотострілецького полку: в Україні загинув офіцер ЗС РФ Володимир Кочетков (фото)

Російські ЗМІ пишуть, що у полковника окупантів Володимира Кочеткова зупинилося серце під час бою з Силами оборони України.

В Україні загинув полковник ЗС РФ, який командував мотострілецьким полком №1232 з Татарстану, Володимир Кочетков. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у себе в Telegram.

Повідомляється, що він помер 17 серпня.

Як пише російський ресурс "Бизнес Online", поховали в Казані 22 серпня. За словами товаришів по службі, під час бою з Силами оборони України у Кочеткова зупинилося серце. На момент смерті йому було 52 роки. Його мобілізували на війну проти України ще 2022-го року.

Видання повідомляє, що у Кочеткова був позивний "Броня".

Нагадаємо, що російські ЗМІ 18 серпня писали, що ЗСУ ліквідували замкомбата морських піхотинців ЗС РФ. Повідомляється, що майор ЗС РФ Юрій Павлов народився в Україні. Він почав служити в російській армії 2009-го року. Брав участь у спецоперації ЗС РФ у Сирії.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ заявили про знищення українського катера біля Зміїного. За даними ЗМІ, в українському командуванні заперечують заяви РФ — в України втрат на морі не зафіксовано.

"В українських ВМС такого інциденту не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нічого коментувати", — зазначив представник ВМС України.