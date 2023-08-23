Справжній франкенштейн: як у флоті Британії створювали один бойовий корабель з двох (фото)

Під час Першої світової німці підбили два есмінці HMS Zulu та HMS Nubian. З їхніх решток створили HMS Zubian.

У часи Першої світової у Королівських ВМС існував Franken-ship (корабель-франкенштейн), який побудували з носової частини та корми двох різних кораблів. Про це повідомляє The War Zone.

Корабель HMS Nubian ввели в експлуатацію у 1917 році. Попри те, що судно було побудовано з двох окремих, воно відіграло вирішальну роль у береговій обороні південно-східного узбережжя Англії в останні роки війни. Бойовий корабель створили з двох есмінців класу Tribal. Їх будували у 1905-1908 роках. Всього було побудовано 12 кораблів, які здатні розвивати швидкість до 33 вузлів. Вони були дуже дорогими і не задовольняли потреби Королівського флоту.

HMS Nubian, 1909 рік

HMS Nubian надійшов на озброєння ВМС Англії. Його спустили на воду в травні 1908 році, а введений в експлуатацію у вересні 1909 року. А другу частину майбутнього одного корабля мала назву HMS Zulu. Його побудували у вересні 1909 й ввели в експлуатацію роком пізніше в березні 1910.

HMS Zulu

Деякій час два кораблі діяли у складі Першої флотилії міноносців, яка з березня 1909 року входила до Першої дивізії. Його сформували у 1902 році для захисту територіальних вод Сполученого Королівства.

Через швидкий розвиток Німеччини у Британії змінили стратегію флоту й наростили кількість саме бойових кораблів. Вже з початком Першої світової війни обидва есмінці перевели у до 4-ї флотилії есмінців. Вона мала в строю найсучасніші лінійні кораблі. В серпні їх перемістили на південний схід Англії, так кораблі стали частиною знаменитого Дуврського патруля, який виник наприкінці 1914 року. Він підтримував Ла-Манш.

Підбитий HMS Nubian

У ніч з 26 на 27 жовтня німецька торпеда ледь не розірвала HMS Nubian під час битви за Дуврську протоку. 15 бійців загинуло, а шість отримали поранення. Під час буксирування залишків "Нубійця" буксирний трос розʼєднався в морі, в результаті чого останки носової частини корабля віднесло до берега Південного Форленда.

8 листопада HMS Zulu підірвався на німецькій міні під час переходу до Дюнкерка з Дувра. Від удару у корабля відірвало корму. Загинуло двоє моряків й один пасажир, який прямував до Франції. Носова частина залишилась на плаву й французький есмінець відбуксирував його до Кале.

HMS Zulu після підриву на міні

Адміралтейство вирішило, що секції кораблів можна врятувати, а не здавати його на металобрухт, особливо в умовах війни. Тому з бортової частини Nubian та носової частини Zulu було створено нове судно, яке отримало назву HMS Zubian. Бажання Адміралтейства створити нове судно з уламків HMS Nubian і Zulu незабаром принесло свої плоди, коли в лютому 1918 року Zubian за допомогою глибинних бомб потопив німецький мінний підводний човен UC-50.

Zubian прослужив у флоті до 1919 року, його розібрали на металобрухт. Королівський флот мав надлишок кораблів.

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