"Битва не закінчена": у США закликали не робити висновки про контрнаступ ЗСУ до його фіналу

За словами спікера Пентагону Патріка Райдера, на Україну покладено велику відповідальність, адже від її успіхів залежить майбутнє всього світу. Бої тривають по всій лінії фронту і є вкрай непередбачуваними.

Контрнаступ ЗСУ все ще триває і підбивати якісь підсумки в середині активних боїв не зовсім доречно. Таку думку озвучив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу 22 серпня.

За його словами, битва ще не закінчена і українській стороні явно є що показати. Обидві сторони ведуть бої по всій лінії фронту, а ЗСУ "здійснюють певний рух уперед".

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція і важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", — заявив Патрік Райдер.

Окремо в Пентагоні заявили про відповідальність, яка лежить на Україні. Якщо Силам оборони не вдасться домогтися успіху, то наслідки зачеплять не тільки її, а й усю Європу. У деяких випадках це може навіть зачепити весь світ.

Спікер Патрік Райдер додав, що бої за своєю природою дуже динамічні, але водночас мінливі і вкрай непередбачувані.

"Кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Тож я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Знову-таки це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 22 серпня заявляв, що обидві сторони конфлікту продовжують проводити атаки й оборонятися, а ЗСУ при цьому звільняють захоплені території на південному напрямку. Усе це свідчить про те, що війна не зайшла в глухий кут, як заявляли деякі експерти.