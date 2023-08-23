Атака БПЛА на Сумщину: з-під завалів навчального закладу дістали тіла освітян (фото)

За даними МВС, під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати ще двоє працівників закладу освіти.

Вранці 23 серпня ворожий дрон-камікадзе Shahed-136/131 влучив у заклад освіту в місті Ромни Сумської області. В результаті атаки загинуло двоє освітян. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення", — сказав Ігор Клименко.

З його слів, під завалами ще можуть перебувати двоє працівників закладу.

В офісі Генпрокурора заявили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Зазначили, що будівля школи повністю знищена, продовжується пошук осіб, які можуть бути під завалами.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", — йшлося в повідомленні.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, станом на 12:15 у Сумській області продовжує спостерігатися загроза застосування ударних дронів.

Нагадаємо, вранці 23 серпня російські окупанти здійснили атаку на місто Ромни Сумської області за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136/131. Безпілотник влучив у навчальний заклад, він повністю зруйнований.

Також вночі військові РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря. Дрон влучив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. Немає постраждалих серед цивільного населення. Крім того, вночі 23 серпня Силам ППО вночі вдалося знищити дев'ять іранських Shahed.