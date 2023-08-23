"Болісний удар по системі ППО росіян": в Криму знищено ЗРК С-400 "Тріумф", — ГУР (відео)

Внаслідок вибуху повністю знищено зенітно-ракетну систему, встановлені на ній ракети й особовий склад, повідомили в українській розвідці.

В окупованому Криму під час вибухів в районі Оленівки російські загарбники втратили вартісну техніку. Було знищено російський комплекс С-400. Про це 23 серпня повідомили у ГУР Міноборони України.

"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болісний удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що комплекс був заправлений ракетами, тож унаслідок вибуху було повністю знищено не лише саму установку, а й встановлені на ній ракети та особовий склад.

23 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Криму було пошкоджено береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс". Також окупанти втратили радіолокаційні станції.

Також на початку серпня територію окупованого Криму атакували 11 безпілотників. Вибухи пролунали в Саках, на околицях Севастополя. У Міноборони РФ відзвітували про те, що БпЛА не досягли мети через надійні системи ППО.