У ЗСУ підтвердили, що Мі-8 ЗС РФ приземлився на українському аеродромі, — журналіст

Гелікоптер долетів до бази неушкодженим, і його передадуть на озброєння Сил оборони, проінформував Юрій Бутусов.

Російський гелікоптер, який нібито "збився з курсу" та помилково приземлився на одній з авіабаз України, а екіпаж якого розстріляли, неушкоджений. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

"Джерела "Цензор.Нет" у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому. Гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання", — проінформував Бутусов.

Він додав, що поки немає офіційної інформації щодо членів екіпажу.

Наразі Генштаб ЗСУ інформацію щодо перельоту російського вертольота на українську територію не коментував.

Нагадаємо, що капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber 23 серпня повідомив, що екіпаж Мі-8 нібито втратив орієнтування та збився з курсу. Його пілоти нібито побачили аеродром і вирішили на ньому приземлитися. Ним виявився аеродром міста Полтава, яке розташоване за 300 км від лінії фронту. Екіпаж вертольота нібито був розстріляний на землі. Доля командира невідома.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру військовому, який намагався викрасти літак РФ.Слідство вважає, що самовільні дії одного з командирів частини допомогли окупантам дізнатися про координати аеродрому, що призвело до знищення техніки та загибелі особового складу.