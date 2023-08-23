Виманили гелікоптер на територію України: у ГУР підтвердили спецоперацію щодо Мі-8 РФ (відео)

У ЗМІ розповіли, що спецоперація готувалася 6 місяців, а члени екіпажу не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Російський вертоліт дійсно приземлився на території України, а з членами екіпажу працюють українські спецслужби. Про це в ефірі телемарафону 23 серпня повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Ведеться робота з екіпажем, зокрема. Все гаразд. Новини будуть", — сказав Юсов.

Подробиць спецоперації він не розкрив.

Джерела видання "Українська правда" повідомили, що спецоперація ГУР готувалася 6 місяців.

Зазначається, що українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив запчастини до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Відомо, що ворожий вертоліт приземлився не у Полтаві, як стверджують російські пропагандисти, а у Харківській області.

Нагадаємо, що капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber 23 серпня повідомив, що екіпаж російського гелікоптера Мі-8 нібито втратив орієнтування та збився з курсу. Мі-8 залетів аж до Полтави, де приземлився на території місцевого аеродрому. Там екіпаж розстріляли українські захисники.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що його джерела в ЗСУ цю інформацію підтвердили, щоправда повідомили, що екіпаж живий, а гелікоптер неушкоджений.