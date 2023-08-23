Поразка РФ у війні, диктатура і зміна еліт: ВЦВГД запустив нове опитування (фото)

Росіян запитують про страхи перед мобілізацією, громадянською війною, репресіями, наслідками санкцій, втратою ідентичності та війною з НАТО. За участь в опитуванні жителям РФ пропонують 70 рублів.

У Російській Федерації стартувало дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), яке містить запитання про ставлення росіян до поразки у війні, диктатури та нинішніх еліт. Про це пише "Агентство" 23 серпня.

У виданні пишуть, що на пошту їхнього співробітника надійшла розсилка з пропозицією взяти участь в опитуванні. Росіянам пропонують протягом року щомісяця відповідати на кілька десятків запитань про російсько-українську війну та її наслідки.

За кожне пройдене опитування респондентам обіцяють 70 рублів. Серед запитань є ті, в яких згадується можлива поразка Росії у війні. Зокрема, опитуваним пропонують висловити згоду або незгоду з низкою тез:

справа зайшла так далеко, що якщо Росія не переможе у війні з Україною, росіян просто знищать;

затягування війни в Україні — це результат зради російських чиновників і генералів;

Росії необхідна зміна еліт;

я дуже втомився від "спеціальної військової операції";

коли саме існування Росії поставлено на карту, заради успіху у війні виправдані будь-які засоби.

Росіян запитують про війну в Україні

ВЦВГД цікавиться, чи підтримують жителі РФ війну в Україні та якою вони бачать свою країну в майбутньому. Крім того, респонденти мають відповісти, чи довіряють вони президенту РФ, низці державних відомств і ПВК "Вагнер".

ВЦВГД запитує, якою росіяни бачать свою країну в майбутньому

Росіян попросили відповісти, кому вони довіряють

Автори дослідження також пропонують вказати рівень занепокоєння щодо низки явищ і подій:

скорочення кількості населення;

теракти;

громадянська війна і революція

економічна криза;

загальна мобілізація;

втрати ЗС РФ;

диктатура і масові репресії;

підвищення цін і зростання бідності;

війна РФ із НАТО;

наслідки санкцій;

втрата росіянами національної ідентичності.

ВЦВГД запитує росіян про їхні страхи

Нагадаємо, за даними доповіді "Національного індексу тривожностей", підготовленої російською комунікаційною компанією КРОС за підсумками другого кварталу 2023 року, диверсійна діяльність на території РФ залишається головним джерелом страху росіян: до середини року пов'язана з нею тривожність зросла вдвічі.

Російські загарбники також провели на окупованих територіях закрите соціологічне дослідження, яке показало, що більша частина населення не підтримує дії РФ. За інформацією підпілля, 60% опитаних громадян відмовилися відповідати на запитання, адже бояться репресій, проте більша частина чекає на звільнення територій українськими військами.