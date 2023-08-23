ЗСУ почали застосовувати іншу тактику, що дозволило їм методично просуватися, - WSJ

Київ змушений був повернутися до тактики невеликих підрозділів, які атакували одну позицію за раз.

Українським військовим довелося змінити тактику контрнаступу через втрати в техніці, тому наразі просування і розгром позицій росіян відбуваються повільно, але методично. Про це у своєму матеріалі пише The Wall Street Journal із посиланням на слова бійців 47-ої окремої механізованої бригади "Магура".

Автори зазначають, що українські підрозділи були навчені й оснащені США та їхніми союзниками, щоб використовувати важку техніку для розгрому закріплених російських позицій і просування вглиб окупованої території. Але окупанти також підготувалися, заклавши щільні мінні поля та викопавши глибокі траншеї поперек клаптиків фермерських полів.

Коли на початку червня українці розпочали наступ, їхні танки та бронетехніка намагалися просуватися під заглушливим вогнем гелікоптерів, протитанкових ракет та артилерії. Тому наприкінці червня Україна змінила тактику і почала методично просуватися невеликими підрозділами, що стало новою фазою конфлікту, яка виявляється важкою, повільною і ризикованою. Але завдяки їй 22 серпня 47-ма окрема механізована бригада заявила, що її війська увійшли в село Роботине.

Зазначається, що на початку контрнаступу ця бригада отримала одне з найскладніших завдань: проривати найкоротший шлях до Азовського моря від міста Оріхів.

"Але за перші 10 днів 2 рота жодного разу не зійшла зі своїх "Бредлі" і не вступила в бій. Машини заблукали через плутанину або відсутність приладів нічного бачення… Коли вони наблизилися до ворожих рубежів, російська оборона стала лютою", — ідеться в матеріалі.

Українським військовим довелося змінити тактику і повернутися до використання невеликих підрозділів для методичного просування, розгрому однієї російської позиції за іншою.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не могли почати контрнаступ раніше через брак військової техніки та озброєння.

22 серпня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що в офіційному Вашингтоні не вважають, що війна в Україні зайшла в якийсь глухий кут. Робота на фронті у вигляді контрнаступу триває.