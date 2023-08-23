Російські зброярі створили спеціальні боєприпаси для дронів: що відомо

За інформацією російських джерел, нові боєприпаси створювали з урахуванням аеродинамічних особливостей різних видів БПЛА.

Російські війська, що діють в Україні, почали отримувати нові боєприпаси, які відповідають технічним характеристикам безпілотників, з яких вони запускаються. Якщо раніше до БПЛА прикріплювали гранати і міни, які не відповідали аеродинаміці дрона, то тепер було випущено боєприпаси з урахуванням особливостей різних типів БПЛА. Про це 23 серпня з посиланням на російські джерела повідомило видання Defence Mirror.

"Заводські боєприпаси вже почали надходити на фронт. Ми починаємо потихеньку їх освоювати і працювати з ними. Ми розробляємо і свої боєприпаси — фугасні, осколкові", — розповів інструктор з підготовки БПЛА Західного військового округу РФ.

У публікації йдеться, що російські військовослужбовці вчаться застосовувати ці боєприпаси в умовах перешкод радіоелектронної боротьби, коригувати вогонь, а також фіксувати вогневі ушкодження.

Нагадаємо, в Україні активно працюють над створенням аналога найнебезпечнішого російського дрона-камікадзе "Ланцет". Як розповів віцепрем'єр Михайло Федоров, у розробників є чітке бачення, коли та скільки Україна отримає безпілотників, подібних до російського зразка.

У Росії анонсували розробку загадкового ударного дрона "Виріб 54". Оглядачі Forbes зазначили, що якщо безпілотник буде являти собою дрон дальнього радіусу дії, то, найімовірніше, він конкуруватиме з іранськими Shahed-136.