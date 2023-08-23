Китай міг допомогти РФ будувати фортифікаційні споруди в Україні, — WSJ

У момент, коли окупанти почали будувати оборонні укріплення на окупованих територіях, Китай більш ніж у 3 рази збільшив експорт екскаваторів у РФ. Аналітики впевнені, що це не збіг.

Китай різко наростив постачання в РФ екскаваторів якраз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

У перші 7 місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм і РФ зріс на 36%. Водночас значна кількість цих обʼємів стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема, РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів у той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході й півдні країни.

Неназваний старший науковий співробітник Атлантичної ради заявив, що нарощення обʼємів торгівлі — не збіг.

"Китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні. Це не збіг. Рік тому, коли російська армія почала відступати, вона справді почала окопуватися", — вважає аналітик.

Приблизна мапа російських оборонних укріплень Фото: OSINTtechnical

Також журналісти заявляють, що з початку повномасштабної війни РФ в Україну китайці передали Москві тисячі дронів, які постачалися як дитячі іграшки, 6 гелікоптерів, оптичне прицілювання, вироби з титану, які використовуються для створення військової авіації.

Нагадаємо, 22 серпня ЗМІ писали, що Китай заволодіє найбільшою компанією-добувачем срібла в РФ "Полиметалл" із величезною знижкою.

21 серпня в КНР заявили, що Пекін не постачає Москві компоненти для виробництва зброї.