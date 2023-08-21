"Виважено ставимося": Китай заперечує постачання Росії компонентів для виробництва зброї

За даними МЗС КНР, підходи і практики Пекіна в цьому питанні є послідовними і прозорими, тому китайська сторона заперечує всілякі зв'язки з Москвою в питанні поставок зброї.

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Міністерство закордонних справ Китаю спростовує інформацію про постачання китайських компонентів і деталей для виробництва озброєння, яке використовується РФ у війні проти України. Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбін, передає "Укрінформ".

"Китай завжди виважено і відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", — сказав Веньбін.

Згідно із заявою представника міністерства закордонних справ Китаю, підходи і політика Китаю в цьому питанні характеризуються послідовністю і відкритістю. Тому Китай відносить подібні повідомлення до "зловмисної діяльності окремих ЗМІ" і виступає проти необґрунтованих звинувачень.

"Що стосується українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль в ослабленні напруженості", — зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, що 19 серпня в The Telegraph заявили, що з початку повномасштабної війни в Україні Китай передав Російській Федерації тисячі вантажів, які можна використовувати у військових цілях. Розслідування видання засвідчило, що Пекін допомагає озброювати ЗС РФ, надаючи країні-агресору вертольоти, безпілотники, оптичні приціли і метали, які застосовує оборонна промисловість.

А верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю від 19 серпня зазначив, що Росія не є реальним геополітичним гравцем, на відміну від Китаю.