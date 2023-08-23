Над Чорним морем та Румунією зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників НАТО (фото)
Літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО фіксують пересування росіян в акваторії Чорного моря.
У небі Чорним морем та Румунією 20 серпня зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників від НАТО. Про це свідчать дані Flightradar24.
Літаки Альянсу можуть відстежувати пересування росіян у тимчасово окупованому Криму. Це може відбуватися тривалий час, але 20 серпня зафіксували рекордну кількість польотів.
Як йдеться у матеріалі Adevarul, спочатку це були літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ДРЛС). Їх було загалом два. Вони паралельно пролетіли над повітряним простором Румунії під позначеннями NATO 11 і NATO 12.
Згодом літак ВМС США Lockheed EP-3E Aries II під кодом XC12 зафіксували в небі. Він годинами кружляв по колу над дельтою Дунаю, а іноді і над Чорним морем. Авіасудно повітряної розвідки з інтегрованою електронною системою отримало погодинну вартість експлуатації понад 35 тисяч доларів. Воно оснащене широким спектром датчиків для отримання розвідувальних даних.
Над українським кордоном патрулювання, як повідомляє видання, здійснював літак Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Це авіасудно з великою кількістю та комп'ютерів та датчиків, що дозволяють перехоплювати та розшифровувати інформацію ворога за сотні кілометрів. Цей літак перебуває у приватній власності.
Експерти Пентагону зазначили, що датчики авіасудна підключені через супутники. Дані збираються в режимі реального часу. За інформацією джерел, американське воєнне відомство платить компанії, якій належить відповідна послуга, погодинну ставку.
Нагадаємо, 21 серпня Повітряні сили озвучили кількість винищувачів для переваги в небі над військами загарбників. Вже зараз дві групи випускників вирушають до Британії та Швеції, де проходитимуть базову підготовку на літаках і вивчатимуть англійську.