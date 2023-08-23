Мобілізація у вересні: хто отримає повістки та кого можуть призвати тільки добровільно

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, але примусовий призов до армії загрожує не усім. Кілька категорій чоловіків можуть піти служити лише за власним бажанням.

В Україні продовжили дію загальної мобілізації, тож певні категорії громадян отримуватимуть повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про те, кому загрожує призов у вересні 2023 році, йдеться в матеріалі "Телеграф".

Мобілізації підлягають військовозобов’язані та резервісти віком 18-60 років. Проте, за законом, українці віком до 27 років не можуть бути призвані на військову службу примусово, якщо не проходили раніше строкову.

У ЗМІ підкреслили, що в травні цього року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років. Однак президент Володимир Зеленський ще не підписав відповідний закон, тож він не набув чинності.

Громадяни віком 18-27 років можуть підписати контракт із Силами оборони добровільно.

Натомість повістки отримуватимуть:

особи, що визнані придатними до служби та мають військовий досвід;

українці віком від 28 до 60 років, придатні до служби;

чоловіки, яких визнали обмежено придатними до служби під час воєнного стану та непридатними в мирний час;

громадяни віком 18-60 років, що були зняті або виключені з військового обліку;

українці, яких визнали придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Осіб із інвалідністю й чоловіків, що мають відстрочку за сімейним станом, можуть призвати в армію лише добровільно та за місцем проживання.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розібрав 7 найпоширеніших міфів про мобілізацію в Україні. Зокрема, він розповів, як студенти з відстрочкою мають реагувати на вручення повістки та чи рятує співробітників фірм бронь від призову.

Керівник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко пояснив, чи можуть українцям вручати повістки в громадському транспорті. Він зазначив, що повістки можуть вручати й людям, які мають відстрочку від служби. Це роблять із метою уточнення інформації та оновлення обліку.