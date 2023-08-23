"Найкращий ракурс": спецпідрозділ ГУР показав полювання на літак РФ біля острова Зміїний (відео)

Український катер відігнав російський літак, який намагався підлетіти до острова Зміїний. Водночас Міноборони РФ стверджувало, що літак ЗС РФ атакував катер ЗСУ й навіть потопив його.

Спецпідрозділ ГУР Міноборони "Артан" опублікували кадри з місця сутички із літаком ЗС РФ біля острова Зміїний. Кадри доводять, що Міноборони РФ оприлюднило недостовірну інформацію, коли заявляло про знищення українського катера. Про це йдеться на сторінці Instagram підрозділу.

Автори допису вказують, що "інцидент" стався, коли український військовий катер патрулював ділянку Чорного моря між островом Зміїний і буровими газовидобувними платформами В312 і В319 (так званими "Вишками Бойка"). На початку відео в кадр потрапляє одна з бурових — вона розташована на відстані близько кілометра. За мить випускається ракета, яка летить у південному напрямку. Водночас камера на мить показує обличчя бійців, які несуть службу на катері.

22 серпня Міноборони РФ опублікувало заяву, що нібито потопило український катер біля острова Зміїний. Також показали певні кадри, які мали б ілюструвати цю заяву. На відео, знятому з повітря, дійсно видно бурову та кілька суден, які кружляють неподалік. Власне, сам удар так і не показали.

Острів Зміїний: деталі звільнення

Зміїний — український острів у Чорному морі, розташований за 35 км від суші. У перші дні російського вторгнення острів обстріляли ЗС РФ і взяли у полон частину гарнізону. Коли військові з крейсера "Москва" ЧФ Росії вимагали від гарнізону здатися, пролунала фраза, яка показала напрямок, у якому їм потрібно рухатися, — вона стала мемом.

Острів звільнили 27-30 червня 2022 року — ГУР Міноборони показав відео битви за острів. Після цього російська авіація кілька разів атакувала місцевість, знищивши в результаті всю техніку, яку раніше туди доправили росіяни.

Наразі на острові немає українських військових. Однак російська авіація час від часу продовжує атакувати — одна з останніх атак сталася 14 липня.

Нагадуємо, 23 серпня країна-агресор зазнала відразу двох відчутних ударів. Спершу стало відомо про знищення ЗРК С-400, який стояв у Криму на мисі Тарханкут. Потім вдень на Запорізькому відрізку фронту росіяни втратили гелікоптер Мі-8 — водночас екіпаж, схоже, вирішив скласти зброю та самостійно привів судно на український аеродром.