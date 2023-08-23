У Смоленську вихованці гуртка змайстрували "дрон ЗСУ" та переполохали пів міста (фото)

Апарат діти майстрували впродовж кількох місяців і урочисто влаштували його запуск. Утім, "Бобер" пролетів небагато, але встиг наробити галасу.

У російському Смоленську юні умільці змайстрували копію українського безпілотника "Бобер". Результат своєї творчості вони вирішили показати на загал і запустили його в місті. Безпілотник не лише налякав містян, а й здійняв на ноги спецслужби. Про це розповідає російське видання Mash.

"Директор дитячого патріотичного парку d Смоленську атакував приватний сектор копією українського дрона-камікадзе "Бобер", який кілька місяців збирали його вихованці-діти", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що учні Смоленського військово-патріотичного кластера збирали безпілотник із підручних матеріалів, здебільшого дерева. Днями керівник гуртка вирішив випробувати винахід і влаштував урочистий запуск.

Політ безпілотника тривав недовго, він втратив контроль і полетів у бік одного з районів, де впав на дачу подружжя пенсіонерів і розлетівся на друзки. У процесі польоту "Бобер" своїм "мопедним звуком" встиг налякати багатьох містян, які заходилися обривати лінії відповідних служб і повідомляти про атаку на місто ворожого безпілотника.

На місце падіння БпЛА прибули фахівці й обстежили "Бобра". Вибухівки на ньому не виявили, але розслідування "атаки" вивело на слід директора табору.

На чоловіка відкрили адміністративну справу за статтею "Порушення правил використання повітряного простору".

Нагадаємо, що у Тверській області, яка розташована приблизно за 180 км від Москви, знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". На місце падіння БпЛА прибули ФСБвці та забрали апарат для вивчення.

Раніше повідомлялося, що в Новогородській області БпЛА атакував аеродром, через що згоріли щонайменше два Ту-22М3.