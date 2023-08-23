"Військові звернулись з цим": Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації (відео)

Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що "служитимуть всі". Він зазначив, що спочатку необхідно навести лад у військкоматах та ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планується прискорення мобілізаційних заходів та чи дійсно "служитимуть всі". Про це відомо з пресконференції лідера за підсумками саміту Кримської платформи, що відбулася 23 серпня.

Зеленський не дав прямої відповіді, однак зазначив, що щодо посилення мобілізації в Україні до нього зверталось військове командування.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати", — сказав президент.

Він підкреслив, що потрібно розуміти, хто та як мобілізує населення. Цим політик пояснив важливість питань військкоматів та військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Треба якомога швидше прискорити процеси та навести порядок, а потім вже починати розмову про те, щоби збільшувати — як, ким, чим", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 23 серпня під час саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський пояснив, що головним завданням майданчика є підготовка до деокупації півострова. Він зазначив, що Росія зможе закрити очі на звільнення Криму, так само як робила з іншими територіями Україні.

Також 23 серпня Фокус з’ясував, яким категоріям українських громадян загрожує вручення повісток. Чоловіки можуть отримувати запрошення у військкомат в громадських місцях.