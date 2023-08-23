"Починається смутний час": у Зеленського відреагували на загибель Пригожина

На думку Михайла Подоляка, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав Володимира Путіна.

Падіння у Тверській області літака, що належить Євгену Пригожину, імовірно, є попередженням для решти російських еліт. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі російському виданню "Медуза".

Михайло Подоляк вказав на те, що в Росавіації підозріло швидко підтвердили загибель засновника ПВК "Вагнер". За його словами, зазвичай, після авіакатастроф потрібен деякий час, щоб точно з'ясувати, хто саме перебував на борту.

"Тут одне з двох: або свідомо знають і навмисне повідомляють, тому що за нелояльність — смерть. Або це шокова реакція і, як наслідок, порушення внутрішніх протоколів", — сказав радник.

На думку Михайла Подоляка, у РФ "починається смутний час", який супроводжуватиметься смертями. Він також назвав кілька ймовірних причин того, що відбулось:

військовий заколот Євгена Пригожина занадто сильно налякав Володимира Путіна;

повстання ПВК "Вагнер" обнулило репутацію президента РФ і російських силовиків;

Пригожин сам підписав собі вирок, коли зупинив заколот, перебуваючи за 200 кілометрів від Москви.

"Путін не прощає нікому липке відчуття власного страху. Це неможливо. Настільки демонстративне усунення — прямий сигнал елітам, що жорстокі вбивства "своїх" у Росії починаються", — заявив Подоляк.

Радник також зазначив, що падіння літака Пригожина є сигналом західним елітам про те, що Путін не прощає "втрату обличчя". Заважаючи на це, невірне закінчення війни та нові "Мінські угоди" загрожують проблемами.

"Путін буде мстити. Гібридно", — підсумував Михайло Подоляк.

Катастрофа літака Пригожина: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня сталася авіакатастрофа у Тверській області Росії — розбився "бізнес-джет" RA-02795, у якому зазвичай пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Росавіація повідомила, що, згідно з даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебував Євген Пригожині та ще 9 осіб, серед яких один із керівників ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін.

За даними Центру національного опору, бійці ПВК "Вагнер" відреагували на новину про загибель Євгена Пригожина швидким поверненням на батьківщину.