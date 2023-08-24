З'явився повний список пасажирів: у Росії офіційно визнали смерть Євгена Пригожина

Відомо, що більшість пасажирів літака, що впав, були в базі проєкту "Миротворець". Вони були найманцями ПВК "Вагнер", а також пов'язані з фірмами Євген Пригожина.

На борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ), що розбився у Тверській області, перебував Євген Пригожин. Про це повідомила пресслужба Росавіації в Telegram.

Також, як повідомляється, на борту борту, що розбився, були:

Микола Матусеєв;

Дмитро Уткін;

Валерій Чекалов;

Олександр Тотмін;

Євген Макарян;

Сергій Пропустін.

Серед членів екіпажу:

командир Олексій Левшин,

другий пілот Рустам Карімов,

бортпровідник Христина Распопова.

"Виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку", — йдеться в повідомленні.

Сподвижники Пригожина перебувають у базі "Миротворця"

Проєкт "Миротворець", який займається збором даних про людей, які скоювали злочини проти України, пише, що Дмитро Уткін був командиром ПВК "Вагнер".

"Професійний військовий, до 2013 року — командир дислокованого в Печорах Псковської області 700-го окремого загону спецпризначенців 2-ї окремої бригади СпН Головного розвідувального управління Міноборони. Після звільнення в запас працював у Moran Security Group, приватній компанії, що спеціалізується на охороні морських суден у піратонебезпечних районах", — ідеться в базі даних.

Дмитро Уткін на "Миротворці" Фото: Миротворец

Також у списку "Миротворця" перебуває Макарян Євген Варданович. Повідомляється, що він народився 1985-го року. Був найманцем ПВК "Вагнер", проте більше жодної інформації про нього немає.

Макарян Євген на "Миротвоцрі" Фото: Миротворец

У базі даних також є Пропустін Сергій Олександрович. Зазначається, що він був бойовиком ПВК "Вагнер". Обіймав посаду гранатометника. Передбачається також, що він був агентом або позаштатним співробітником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Народився 1979-го року.

Сергій Пропустін на "Миротворці" Фото: Миротворец

На "Миротворці" також значиться Чекалов Валерій Євгенович. Повідомляється, що він був заступником Пригожина і відповідав за роботу служби безпеки в одній із фірм Пригожина. Народився 1976-го року. Перебуває під санкціями України.

Як пише сайт "Матриця свободи", у нього був позивний "Ровер". Він займався постачанням групи найманців. Був генеральним директором фірми "Нева", яка, своєю чергою, володіє фірмою "ЄВРО ПОЛІС". За словами журналістів, саме "ЄВРО ПОЛІС" є юридичною назвою ПВК "Вагнер". Справжнім власником був сам Євген Пригожин.

Валерій Чекалов на "Миротворці" Фото: Миротворец

У базі знаходиться Олександр Сергійович Тотмін. Народився в 1992-му році. Був найманцем ПВК "Вагнер". Іншої важливої інформації про нього немає.

Олександр Тотмін на "Миротворці" Фото: Миротворец

Про самого главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на сайті "Миротворець" написано, що він співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян. Відомий російський мільярдер, власник ресторану в Будинку уряду і засновник компанії "Конкорд". Народився 1961-го року.

Євген Пригожин на "Миротворці" Фото: Миротворец

Нагадаємо, 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

Також зазначимо, що у Зеленського відреагували на загибель Пригожина. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав главу Кремля Володимира Путіна.

Крім того, ЗМІ повідомили, що в РФ терміново скликають Росгвардію і поліцейських. У Ростові-на-Дону готуються до можливих заворушень через загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Саме звідси два місяці тому рушила колона найманців, які ледь не увійшли до Москви.