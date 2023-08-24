Знайшли 10 тіл: у РФ завершили пошукову операцію на місці падіння літака Пригожина

У Тверській області РФ виявили останки усіх пасажирів та екіпажу літака власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Поки що немає даних, що тіла опізнані.

Представники екстрених служб Росії повідомили про завершення пошукової операції на місці падіння "бізнес-джета" RA-02795 власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це написала інформаційна агенція "Интерфакс".

У дописі вказано, що виявлено 10 тіл. Інших деталей інциденту не наводять. Зокрема, ні слова не написано щодо того, чи опізнали останки.

Зазначимо, Федеральне агентство повітряного транспорту РФ "Росавіація" опублікувала список осіб, зареєстрованих як пасажири "бізнес-джету", який розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня:

Євген Пригожин (Prigozhin Evgeniy) — власник ПВК "Вагнер"; Дмитро Уткін (Utkin Dmitriy) — командир ПВК "Вагнер"; Валерій Чекалов (Chekalov Valeriy) — очільник служби безпеки; Сергій Пропустін (Propustin Sergey) — найманець, розвідник-гранатометник; Євген Макарян (Makaryan Evgeniy) — найманець, який перебуває у базі даних "Миротворця"; Олександр Тотмін (Totmin Aleksandr) — найманець; Микола Матусєєв (Matuseev Nikolay).

Також названо імена трьох членів екіпажу:

Олексій Левшин (Levshin Aleksei) — командир; Рустам Карімов (Karimov Rustam) — другий пілот; Крістіна Распопова (Raspopova Kristina) — бортпровідниця.

Загибель Пригожина: причини катастрофи

У попередніх повідомленнях "Росавіація" вказала, що почала розслідування причин падіння літака Embraer-135 (ЕВМ-135BJ), який належав компанії "МНТ-Аеро". Зокрема, будуть шукати "чорні ящики", вивчатимуть роботу диспетчерів, підготовку екіпажу тощо.

Втім, росЗМІ вже опублікували першу версію подій. Зокрема, припускають, що авіакатастрофа сталась внаслідок дії російського ППО. Згідно з цією версією, літак, який прямував з Москви до Санкт-Петербургу, могли сприйняти як ворожу ціль і збити. Про це ж написала навіть "Росавіація".

Близько кількох годин після падіння літака у Тверській області не було відомо, чи перебував на борту очільник ПВК "Вагнер". Одні стверджували, що він міг бути у другому літаку, інші — що близькі не можуть до нього додзвонитись.

Тим часом президент Росії Володимир Путін терміново перерва свій візит до Курська та повернувся до Москви. Очільник Кремля поки що не коментував подію.

Президент США Джо Байден поінформований про падіння літака Пригожина, — зазначили у Білому домі. Коментар Байдена вже є: він заявив, що очікував чогось подібного.

Нагадуємо, протягом 23 серпня Росія зазнала ще дві втрати. ГУР Міноборони повідомили, що в Криму було знищено російську установку С-400, яка могла завдати масованих ракетних ударів по території України. Тим часом на Запоріжжя військовий гелікоптер ЗС РФ перетнув лінію фронту і приземлився під контролем українських військових.