"Бракує досвідчених пілотів": 21% бойової авіації РФ втрачає через власну недбалість, — Newsweek

За словами журналістів, загальна кількість втрачених ПКС Росії бойових літальних апаратів сягнула 221. Щонайменше 48 із них РФ втратила зі своєї вини.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 48 одиниць бойового авіаційного парку з власної вини. Про це повідомило видання Newsweek.

За словами журналістів, проект Oryx візуально зміг підтвердити, що РФ загалом втратила 186 одиниць авіаційної техніки на війні проти України. Однак журналісти також змогли знайти додаткові 17 літаків і 18 вертольотів. Підсумкова цифра склала 221 одиницю.

Журналісти зазначили, що український Генштаб має інші дані. Так, за оцінкою ЗСУ, РФ загалом втратила 315 літаків і 314 вертольотів. Але експерти відштовхувалися в розрахунках від своїх цифр.

Видання пише, що щонайменше 48 із них було втрачено не через дії Сил оборони України. Це близько 21,7% від загального числа.

Як розповів стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, у Росії серйозний дефіцит досвідчених пілотів. Крім того, у тих пілотів, які є, спостерігається погана базова підготовка.

"Порівняння стає ще жахливішим, якщо взяти до уваги просунуті тренажери, які пілоти НАТО регулярно використовують для тренування не тільки своїх власних навичок, а й для навчання складних операцій з іншими пілотами", — сказав він.

Також нагадаємо, що глава ГУР Міноброни України Кирило Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 має РФ. За його словами, у війні проти України беруть участь 436 російських літаків, але саме бомбардувальників ТУ-22М3 у них залишилися одиниці.