"Не так багато тих, що літають": Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 має РФ (відео)

За словами Кирила Буданова, у війні проти України беруть участь 436 російських літаків, але саме бомбардувальників ТУ-22М3 у них залишились одиниці.

Related video

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов 23 серпня в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив, що останні операції спецслужби проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 дозволили суттєво скоротити можливість ударів по території України радянських надзвукових ракетами Х-22.

За інформацією очільника ГУР, у військових повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав Кирило Буданов.

За його словами, під час операцій на російських військових аеродромах "Сольці" (Нижегородська область) і "Шайковка" (Калузька область) повністю знищені два літаки, ще два уражені.

"Ті два, що уражені, будуть із часом відремонтовані, це теж треба розуміти", – наголосив очільник ГУР.

На запитання журналістки чи відомо нашій розвідці, хто виконав завдання зі знищення російських літаків Буданов відповів: "Нам добре відомі люди, які це виконали… це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання".

Дивитись: 6:33

Що відомо про атаку на російський аеродром "Сольці"

Військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня було атаковано безпілотниками. Унаслідок атаки один літак зазнав пошкоджень. В ударі по військовому об'єкту російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Британська розвідка в черговому зведенні від 22 серпня припустила, що атаки БпЛА по військових аеродромах у Росії могли бути здійснені з її території, тому що безпілотні апарати навряд чи змогли б долетіти до об'єкта, що розташований за 650 км від найближчого кордону з Україною.

Нагадаємо, 23 серпня спецпідрозділ ГУР показав полювання на літак РФ біля острова Зміїний. Кадри доводять, що Міноборони РФ оприлюднило недостовірну інформацію, коли заявляло про знищення українського катера.

Крім того, повідомлялося, що у Смоленську вихованці гуртка змайстрували "дрон ЗСУ" та переполохали пів міста. Апарат діти майстрували впродовж кількох місяців і урочисто влаштували його запуск. Утім, "Бобер" пролетів небагато, але встиг наробити галасу.