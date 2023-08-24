"Щось загорілося": Міноборони РФ заявило про атаку дронів на дві області (відео)

Відомство країни-агресора уточнило, що в атаці на російські регіони було задіяно три ударні дрони. Відповідальність за "терористичний акт" Міноборони РФ поклало на Україну.

У ніч на 24 серпня Брянська і Калузька області РФ зазнали атаки БПЛА. Про це повідомило Міністерство оборони Росії в Telegram.

У відомстві звинуватили Україну в нібито "терористичній атаці". Там зазначили, що сили ППО РФ знищили два БПЛА над Брянською областю, а ще один — над Калузькою.

"Два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області. Ще один український БпЛА виявлено і знищено засобами ППО над територією Калузької області", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив, що регіон був атакований БПЛА.

"Сьогодні вночі на території Козельського району силами ППО було знищено БПЛА. Постраждалих і руйнувань інфраструктури немає", — написав він у себе в Telegram.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ніяк не прокоментував заяву Міноборони РФ. Однак місцеві Telegram-канали опублікували відео очевидців, на якому можна почути вибух. Повідомляється, що ролик було знято в районі населеного пункту Погар.

Нагадаємо, що 22 серпня повідомлялося, що в Підмосков'ї вибухнув черговий БПЛА. В оборонному відомстві Росії заявили, що Україна нібито запустила в бік РФ 4 дрони. Два з них упали в Брянській області, інші — вибухнули в Підмосков'ї.