Візуально підтверджено: втрати РФ у самохідній артилерії перевалили за 500, – Oryx

Найбільше російські війська втрачають гаубиці калібром 152 мм та 120 мм, а найменше — 1 одиницю – це саморобна САУ на базі МТ-ЛБ калібром 82 мм.

Російські війська з початку повномасштабної агресії втратили вже 503 одиниці самохідної артилерії. Про це повідомляє Якуб Яновський, один з авторів проєкту Oryx, де ведуть список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото чи відео фіксації.

Станом на 24 серпня 2023 року окупанти втратили 503 САУ, але Яновський у своєму дописі опублікував "ювілейні" 500. Російські війська найбільше втратили:

138 САУ "Мста-С" калібром 152 мм;

130 САУ "Акація" калібром 152 мм;

76 САУ "Гвоздика" калібром 122 мм;

40 САУ "Гіацинт-С" калібром 152 мм;

33 САУ "Нона" калібром 120 мм;

32 САУ "Мста-СМ2" калібром 152 мм;

20 САУ "Тюльпан" калібром 240 мм;

15 САУ "Малка" калібром 203 мм;

12 невстановлених СПГ;

4 САУ — "Нона-СВК" калібром 120 мм;

2 САУ "Хоста" калібром 120 мм;

1 автоматичну гармату "Василек" на базі тягача МТ-ЛБ калібром 82 мм.

Варто зазначити, що Oryx ведуть окремий список з втратами гаубиць, самохідних протитанкових машин та мінометів.

Втрати ЗС РФ у самохідній артилерії у вигляді інфографіки

Найбільший калібр має САУ "Тюльпан" — 240 мм, а найменший — саморобний "Василек" на базі МТ-ЛБ. З 503 втрачених САУ (по останнім даним проєкту) 360 були знищені, 29 пошкоджені, 7 покинуті й 107 стали трофеями для української армії.

У список Oryx потрапляє лише та техніка, яка була зафіксована на фото чи відео.

Нагадаємо, 23 серпня ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артилерійські установки та 4 гармати.

Також 23 серпня бійці "Запорізької Січі" показали знищення російської гаубиці Д-30.