ЗС РФ мають намір обзавестися сучасними системами боротьби з дронами: що є в арсеналі

На думку експертів, найдосконалішою російською системою захисту від безпілотників є комплекс РБ-504П-Э. Для придушення навігації БПЛА він використовує частоти від 1150 до 1610 МГц у зоні 360° навколо і при кутах піднесення до 40°.

У відповідь на українські атаки російські збройні сили мають намір оснастити війська сучасними системами захисту від безпілотників. На виставці "Армія 2023" було представлено деякі зразки, якими ЗС РФ спробують посилити підрозділи протиповітряної оборони. Про те, які системи захисту від БПЛА можуть запропонувати росіяни йдеться в матеріалі видання Defenca від 24 серпня.

Оглядачі пишуть, що серед найдосконаліших російських систем захисту від безпілотників — комплекс РБ-504П-Э, що складається з низки апаратури й антен. Основним його завданням є як виявлення безпілотників, так і створення електронних перешкод, що перешкоджають виконанню ними свого завдання.

Для цього комплекс контролює канали передавання даних радіокерованих літальних апаратів або впливає на бортові приймачі сигналів повітряних платформ, що використовують супутникову навігацію.

РБ-504П-Е працює на частотах від 420 до 5850 МГц для каналів управління і від 1150 до 1610 МГц для придушення навігації. Вона діє в зоні 360° навколо і при кутах піднесення до 40°. Дальність дії системи становить близько 2 км, вона здатна чинити електронний вплив одночасно на чотири радіоканали та два канали супутникової навігації.

Антидроновий комплекс РБ-504П-Э

Елемент антидронового комплексу РБ-504П-Э

Крім того, було представлено антидронову рушницю"АРГУМЕНТ-2". Це своєрідна гармата, що випромінює перешкоди на відстані 2,1 км для впливу на навігаційні канали — супутникові системи ГЛОНАСС, GPS, Galileo або BeiDou, а також на відстані 1,1 км для впливу на канали управління.

Її акумулятор може безперервно працювати протягом години, але можна доставити додатковий елемент живлення. Важить рушниця 6 кг разом зі штативом, що дає змогу встановлювати її на місце, а розміри становлять 21х23х125 см.

антидронова рушниця "АРГУМЕНТ-2"

Третій елемент — комплекс "АРГУМЕНТ-3", який призначено для припинення проникнення безпілотних повітряних суден (БПС) в простір об'єкту, який охороняють, шляхом придушення каналів зв'язку, управління та навігації з непідготовлених позицій ділянки охорони.

Він являє собою напівсферичну збірку діаметром 1,5 м і масою близько 25 кг, розміщену на тринозі. "АРГУМЕНТ-3" виконує роль генератора сигналів, який глушить навігаційні канали на відстані 2 км і канали управління на відстані 1 км.

Комплекс використовується окремо або в комбінації з іншими подібними пристроями — комплектом, яким можна керувати дистанційно — для підтримки зон, вільних від загроз, як ще один елемент системи захисту від дронів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ найближчим часом отримають на допомогу від Естонії 21 розвідувальний безпілотник EOS C VTOL. Повідомляється, що безпілотники були модернізовані для роботи в суворих умовах фронту.