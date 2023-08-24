Могли атакувати "Іскандером": ЗМІ показали наслідки удару по автовокзалу Дніпра (фото, відео)

Внаслідок влучання, як зазначають в обласній прокуратурі, пошкоджено житлові будинки, банк, автозаправну станцію та інші об'єкти інфраструктури. Поранення дістали щонайменше 10 громадян.

Близько 2:30 Збройні сили Російської Федерації запустили дві ракети по Дніпру. Одну з ракет вдалося збити, проте друга вдарила по автовокзалу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що в лікарні перебувають троє людей — 55-річна жінка, 33-річний та 48-річний чоловіки. Вони в середньому стані тяжкості.

У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок влучання ворожої ракети пошкодження зазнали житлові будинки, банк, автозаправна станція, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, автобуси, автомобілі та газогін. Також було виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), — йшлося в повідомленні.

За повідомленням видання "Радіо Свобода", окупанти запустили крилаті ракети "Іскандер-К" по Дніпру.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону повідомив, що пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" був зафіксований з Ростовської області. Також крилату ракету "Іскандер-К" ворог запустив з Криму, проте її збила українська протиповітряна оборона в зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, російські військові завдали ракетних ударів по Дніпру в ніч на 24 серпня. Спочатку повідомлялося, що через обстріл постраждало семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок. У них спостерігалися рвані рани та осколкові поранення.

23 серпня військові РФ атакували Одеську область протягом трьох годин за допомогою БПЛА Shahed. Ворог обстріляв зерносховище і виробничо-перевантажувальний комплекс.