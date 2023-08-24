ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпру, багато постраждалих, — ОВА (фото)

За даними адміністрації, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Постраждало семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок.

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Вночі 24 серпня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетних ударів по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у себе в Telegram.

"Серед ночі — потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що відбулися влучання, транспортний об'єкт зазнав руйнувань. У результаті обстрілу постраждало семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років, шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості. В постраждалих спостерігалися рвані рани та осколкові поранення.

Крім цього, пошкодження зазнали ще близько десяти об'єктів, зокрема банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Також понівечено 15 кіосків, два житлові будинки, авто автобуси, декілька автомобілів, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Нагадаємо, вночі 24 серпня російські військові атакували Дніпро. Місцеві жителі опублікували відео після вибуху, зокрема було зафіксовано пожежу.

Вранці 23 серпня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко заявив, що протягом 22 серпня ворог 13 разів обстріляв територію міста, використавши загалом 78 снарядів.

Того ж дня військові РФ атакували Одеську область протягом трьох годин за допомогою безпілотників Shahed. Ворожі війська обстріляли зерносховище і виробничо-перевантажувальний комплекс.

Крім цього, дрон-камікадзе Shahed влучив у заклад освіту в місті Ромни Сумської області, у результаті чого є загиблі.