ЗС РФ скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні, — адміністрація

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, 22-річному чоловікові знадобилася госпіталізація, іншим же надали допомогу на місці. Обстрілу зазнало і передмістя, де один загиблий і четверо поранених.

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У середу вранці, 23 серпня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Херсону. На територію міста скинули дві керовані авіабомби. Про це в Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Повідомляється, що приблизно о 4 ранку ЗС РФ скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і будинки місцевих жителів. 22-річному чоловікові знадобилася госпіталізація, іншим же надали допомогу на місці.

Виникла також пожежа в закладі дошкільної освіти в Корабельному районі, яку вогнеборцям все ж вдалося оперативно ліквідувати. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки та 14 співробітників ДСНС.

За словами Романа Мрочка, минулої доби ворожі війська 13 разів обстріляли територію міста Херсона, для чого було використано загалом 78 снарядів. Крім обласного центру, "прильоти" також зафіксовано в Садовому і Комишанах. Під час цих обстрілів загинув один, ще у чотирьох осіб — поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що російські війська протягом трьох годин атакували Одеську область. ЗС РФ вдарили безпілотниками Shahed по населених пунктах регіону, є влучання. За даними командування, ворожі війська обстріляли зерносховище і виробничо-перевантажувальний комплекс. Зі свого боку, українські ППО знищили дев'ять іранських дронів.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні не підтримують удари українських безпілотників по території Росії. Водночас представники США нагадали, що Кремль може припинити війну в будь-який час, для чого достатньо просто вивести війська з України.