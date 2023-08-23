ВС РФ сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне, — администрация

По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, 22-летнему мужчине понадобилась госпитализация, другим же оказали помощь на месте. Обстрелам подвергся и пригород, где один погибший и четверо раненых.

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В среду утром, 23 августа, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Херсону. На территорию города сбросили две управляемые авиабомбы. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Сообщается, что примерно в 4 утра ВС РФ сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и дома местных жителей. 22-летнему мужчине понадобилась госпитализация, другим же оказали помощь на месте.

Возник также пожар в учреждении дошкольного образования в Корабельном районе, который пожарным все же удалось оперативно ликвидировать. К тушению привлекли 3 единицы спецтехники и 14 сотрудников ГСЧС.

По словам Романа Мрочко, за прошедшие сутки вражеские войска 13 раз обстреляли территорию города Херсона, для чего использовалось в общей сложности 78 снарядов. Помимо областного центра, "прилеты" также отмечены в Садовом и Камышанах. Во время этих обстрелов погиб один, еще у четырех человек — ранения разной степени тяжести.

Напомним, что российские войска в течение трех часов атаковали Одесскую область. ВС РФ ударили беспилотниками Shahed по населенным пунктам региона, есть попадания. По данным командования, вражеские войска обстреляли зернохранилище и производственно-перегрузочный комплекс. В свою очередь, украинские ПВО уничтожили девять иранских дронов.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не поддерживают удары украинских беспилотников по территории России. Вместе с тем представители США напомнили, что Кремль может прекратить войну в любое время, для чего достаточно просто вывести войска из Украины.